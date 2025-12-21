Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баранник назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Дмитрий Баранник назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о борьбе за чемпионство во второй части Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026, а также назвал главных претендентов на золотые медали.

«Сама турнирная таблица показывает, что первая часть чемпионата была зрелищной. Было много интересных матчей, хорошие дерби. Борьба за медали будет довольно упорной. Я вижу только две команды, которые будут бороться за чемпионство, — «Краснодар» и «Зенит». Если говорим про призовые места, то можно назвать пять команд», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает первое место в чемпионате России по итогам первой части сезона. На зимнюю паузу действующие чемпионы страны ушли с 40 очками в 18 турах. Второе место в таблице РПЛ занимает «Зенит», в активе которого 39 очков.

Материалы по теме
Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?
Опрос
Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android