Дмитрий Баранник назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о борьбе за чемпионство во второй части Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026, а также назвал главных претендентов на золотые медали.

«Сама турнирная таблица показывает, что первая часть чемпионата была зрелищной. Было много интересных матчей, хорошие дерби. Борьба за медали будет довольно упорной. Я вижу только две команды, которые будут бороться за чемпионство, — «Краснодар» и «Зенит». Если говорим про призовые места, то можно назвать пять команд», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает первое место в чемпионате России по итогам первой части сезона. На зимнюю паузу действующие чемпионы страны ушли с 40 очками в 18 турах. Второе место в таблице РПЛ занимает «Зенит», в активе которого 39 очков.