«Крузейро» начал переговоры о покупке Бителло из «Динамо» — Goal

«Крузейро» начал переговорный процесс по приобретению атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло. Об этом сообщает бразильский Goal.com.

По информации источника, кандидатуру игрока российской команды одобрил главный тренер клуба из Белу-Оризонти Тите. Наряду с Бителло «Крузейро» начал переговоры о переходе центрального защитника «Интернасьонала» Витао.

Как подчёркивает источник, бело-голубые приобрели Бителло в 2023 году за € 10 млн, однако с того момента его стоимость выросла.

Полузащитник перешёл в «Динамо» из «Гремио». В нынешнем сезоне Бителло принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

