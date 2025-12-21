Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крузейро» начал переговоры о покупке Бителло из «Динамо» — Goal

«Крузейро» начал переговоры о покупке Бителло из «Динамо» — Goal
Комментарии

«Крузейро» начал переговорный процесс по приобретению атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло. Об этом сообщает бразильский Goal.com.

По информации источника, кандидатуру игрока российской команды одобрил главный тренер клуба из Белу-Оризонти Тите. Наряду с Бителло «Крузейро» начал переговоры о переходе центрального защитника «Интернасьонала» Витао.

Как подчёркивает источник, бело-голубые приобрели Бителло в 2023 году за € 10 млн, однако с того момента его стоимость выросла.

Полузащитник перешёл в «Динамо» из «Гремио». В нынешнем сезоне Бителло принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Бителло — о результатах «Динамо»: понимаем, насколько сложно

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android