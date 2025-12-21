Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Что-то нереальное». Кержаков о четырёх пенальти, отражённых Сафоновым со сломанной рукой

«Что-то нереальное». Кержаков о четырёх пенальти, отражённых Сафоновым со сломанной рукой
Комментарии

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о четырёх подряд сейвах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии пенальти с «Фламенго» в рамках финала Межконтинентального кубка ФИФА.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Постфактум, конечно, это можно расценивать как что-то нереальное. А если говорить именно о переломе, вряд ли Матвей Сафонов это ощущал во время игры и серии пенальти, потому что, наверное, был огромный адреналин и эйфория. А то, что именно отбил четыре пенальти? Это, конечно, фантастический результат. Цифры и то, что это рекорд, говорят сами за себя», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После игры стало известно, что Сафонов пропустит несколько недель из-за травмы. Россиянин получил перелом руки во время отражения одного из 11-метровых.

