«Что-то нереальное». Кержаков о четырёх пенальти, отражённых Сафоновым со сломанной рукой

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о четырёх подряд сейвах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии пенальти с «Фламенго» в рамках финала Межконтинентального кубка ФИФА.

«Постфактум, конечно, это можно расценивать как что-то нереальное. А если говорить именно о переломе, вряд ли Матвей Сафонов это ощущал во время игры и серии пенальти, потому что, наверное, был огромный адреналин и эйфория. А то, что именно отбил четыре пенальти? Это, конечно, фантастический результат. Цифры и то, что это рекорд, говорят сами за себя», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После игры стало известно, что Сафонов пропустит несколько недель из-за травмы. Россиянин получил перелом руки во время отражения одного из 11-метровых.