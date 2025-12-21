Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд повторил бомбардирский рекорд Луиса Суареса в АПЛ

Эрлинг Холанд повторил бомбардирский рекорд Луиса Суареса в АПЛ
Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд английской Премьер-лиги по числу голов до Рождества в матче 17-го тура АПЛ, в котором «горожане» разгромили «Вест Хэм» (3:0). Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Норвежский нападающий отметился дублем.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

Эрлинг Холанд довёл число забитых мячей в АПЛ-2025/2026 до 19. Как сообщает Opta Sport, это достижение является повторением рекорда лиги по голам, забитым до Рождества. Ранее подобные показатели были у форвардов Энди Коула (сезон-1993/1994), Кевина Филлипса (сезон-1999/2000) и Луиса Суареса (сезон-2013/2014).

Всего в текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 28 голов и пять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Материалы по теме
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android