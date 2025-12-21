Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Виктор Гусев указал на недостатки в работе молодых комментаторов

Виктор Гусев указал на недостатки в работе молодых комментаторов
Спортивный комментатор Виктор Гусев подчеркнул, какие есть недостатки в работе молодых комментаторов.

«Но я очень высоко ставлю нынешнее поколение. Они хорошо информированы и имеют возможность узнать зарубежный футбол, знают тактические расстановки. Потому что, скажем, Николаю Николаевичу Озерову простили бы незнание схем игры — там главное было гнать наших вперёд. «Такой хоккей нам не нужен» — он был в этом прекрасен. Но чтобы он объяснял нашу схему игры, а тем более зарубежной команды, такого не было. Сейчас зритель нынешнему комментатору это не простит. Поэтому они хорошо разбираются в футболе.

У меня, конечно, есть претензии к их русскому языку. Сейчас приходит молодой парень, даже с журфака, и приносит текст для озвучки. И ты видишь, что там нет запятых. Или они поставлены неправильно. «Не/ни», слитно или раздельно — всё перепутано. Я спрашиваю: «Ну как же так?» Он говорит: «А какая разница? Я для себя написал. Я же буду озвучивать». Понятно, но какое-то самоуважение должно быть, отвечаю, кто-то увидит этот текст, как я сейчас увидел. То есть совершенно другой уровень образования. Но, может быть, это и нормально. Может, общество к этому и придёт, что необязательно писать всё грамотно», — приводит слова Гусева ТАСС.

