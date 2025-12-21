Ренато Марин — самый молодой вратарь, сыгравший за «ПСЖ» в XXI веке

Итальянский и бразильский голкипер Ренато Марин стал самым молодым вратарём, сыгравшим за «ПСЖ» в XXI веке. Он дебютировал в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Вандеей Фонтене», который завершился победой парижан со счётом 4:0. Об этом сообщает статистический аккаунт ParisSG INFOS в соцсети Х.
Ренато в возрасте 19 лет и 5 месяцев установил рекорд, став самым молодым вратарём клуба, который вышел на поле в официальном матче с апреля 1992 года. Тогда голкипер Ришар Дютрюэль дебютировал в команде в возрасте 19 лет и 4 месяцев.
Следует отметить, что российский вратарь Матвей Сафонов не был заявлен за «ПСЖ» на эту встречу из-за травмы. Он получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», где отбил четыре подряд пенальти (1:1, 2:1).
- 21 декабря 2025
