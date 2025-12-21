Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ренато Марин — самый молодой вратарь, сыгравший за «ПСЖ» в XXI веке

Ренато Марин — самый молодой вратарь, сыгравший за «ПСЖ» в XXI веке
Комментарии

Итальянский и бразильский голкипер Ренато Марин стал самым молодым вратарём, сыгравшим за «ПСЖ» в XXI веке. Он дебютировал в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Вандеей Фонтене», который завершился победой парижан со счётом 4:0. Об этом сообщает статистический аккаунт ParisSG INFOS в соцсети Х.

Кубок Франции . 1/32 финала
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Вандея Фонтене
Фонтене-ле-Конт
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Дембеле – 34'     0:3 Рамуш – 53'     0:4 Рамуш – 58'    

Ренато в возрасте 19 лет и 5 месяцев установил рекорд, став самым молодым вратарём клуба, который вышел на поле в официальном матче с апреля 1992 года. Тогда голкипер Ришар Дютрюэль дебютировал в команде в возрасте 19 лет и 4 месяцев.

Следует отметить, что российский вратарь Матвей Сафонов не был заявлен за «ПСЖ» на эту встречу из-за травмы. Он получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», где отбил четыре подряд пенальти (1:1, 2:1).

Материалы по теме
«ПСЖ» — третий клуб в истории, которому удалось выиграть шесть трофеев за год
Истории
«ПСЖ» — третий клуб в истории, которому удалось выиграть шесть трофеев за год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android