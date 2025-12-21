Форвард «Зенита» Мостовой выложил фото в футболке Роналдо с отпуска

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой опубликовал фотографию с отпуска. На снимке футболист сборной России запечатлён в футболке национальной команды Бразилии с фамилией Роналдо и девятым номером на спине.

Фото: Андрей Мостовой в соцсетях

Футболисты «Зенита» ушли в отпуск 8 декабря после завершения первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. 12 января сине-бело-голубые соберутся в Санкт-Петербурге, а 14 января отправятся на первый тренировочный сбор в Катар.

В сезоне-2025/2026 Мостовой принял участие в 24 матчах «Зенита» в РПЛ и Фонбет Кубке России. В его активе семь забитых мячей и четыре результативные передачи.