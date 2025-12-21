Стали известны имена двух футболистов, которых «МЮ» рассматривает на замену Доргу

«Манчестер Юнайтед» находится в поисках замены для левого защитника Патрика Доргу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» следят за 23-летним крайним защитником «Ньюкасла» Валентино Ливраменто и за 22-летним левым защитником франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном. При этом подчёркивается, что более активный интерес к игроку «сорок» проявляет «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

