Глушаков назвал лучшего игрока РПЛ на позиции полузащитника

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, какого футболиста в Мир Российской Премьер-Лиге он считает лучшим на позиции, на которой он играл сам на текущий момент.

– Лучший игрок в российском чемпионате на твоей позиции прямо сейчас?

– Батраков, он тоже на моей позиции играет. В принципе, для меня было неважно, где играть, главное в центре поля. Это опорника, и «восьмёрку» и «десятку» я играл. Наверное, Батраков, заслуживает и игрой, и результатом, — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

