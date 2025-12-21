Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков назвал лучшего игрока РПЛ на позиции полузащитника

Глушаков назвал лучшего игрока РПЛ на позиции полузащитника
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, какого футболиста в Мир Российской Премьер-Лиге он считает лучшим на позиции, на которой он играл сам на текущий момент.

– Лучший игрок в российском чемпионате на твоей позиции прямо сейчас?
– Батраков, он тоже на моей позиции играет. В принципе, для меня было неважно, где играть, главное в центре поля. Это опорника, и «восьмёрку» и «десятку» я играл. Наверное, Батраков, заслуживает и игрой, и результатом, — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Видео
«Из-за тебя мы в том году пропустили такой же отдых!» Глушаков — сыну в отпуске

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android