«Вильярреал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ начнётся в 18:15

Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Вильярреал — Барселона: онлайн-трансляция матча 17-го тура Ла Лиги2025/2026 начнется в 18:15

Комментарии

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 43 очка в 17 матчах. Отрыв от мадридского «Реала», который провёл на одну игру больше и располагается на второй строчке, составляет одно очко. «Вильярреал» занимает третье место в Ла Лиге с 35 очками в 15 встречах.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
