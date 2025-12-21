Глушаков назвал двух самых недооценённых футболистов РПЛ в 2025 году

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков ответил, каких футболистов он считает самыми недооценёнными в Мир РПЛ в 2025 году.

– Самый недооценённый футболист РПЛ 2025 года?

– Пусть будет по этому году считаться [Данил] Пруцев и [Александр] Руденко. Я с одним и с другим общаюсь, это непредвзято, просто объективно, что человека [Пруцева] не ставили в «Спартаке», он пришёл в «Локомотив» и играет одну из главных скрипок сейчас в команде. А второй — Руденко. Очень рад за Саню, потому что давно уже говорил и в интервью, и везде, что его пора брать в хорошую команду, это помощник для хорошего топ-клуба. Очень рад за него, ещё и что он ростовский, и забивает голы, и «Локомотив» идёт сейчас в верхней части турнирной таблицы, — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

