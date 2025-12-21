Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Челси» по будущему Джексона после аренды в «Баварию»

Стала известна позиция «Челси» по будущему Джексона после аренды в «Баварию»
Комментарии

«Челси» намерен продать потерявшего место в основном составе нападающего Николаса Джексона, который не останется в «Баварии» после окончания аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на подписание 24-летнего форварда будут претендовать «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон». Также в числе вероятных претендентов называются мадридский «Атлетико» и «Наполи».

Подчёркивается, что в арендном соглашении Джексона указано, что мюнхенский клуб может выкупить его за € 65 млн, однако маловероятно, что «Бавария» сделает это.

В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Компани — о Джексоне: у меня очень позитивное впечатление о Николасе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android