Стала известна позиция «Челси» по будущему Джексона после аренды в «Баварию»

«Челси» намерен продать потерявшего место в основном составе нападающего Николаса Джексона, который не останется в «Баварии» после окончания аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на подписание 24-летнего форварда будут претендовать «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон». Также в числе вероятных претендентов называются мадридский «Атлетико» и «Наполи».

Подчёркивается, что в арендном соглашении Джексона указано, что мюнхенский клуб может выкупить его за € 65 млн, однако маловероятно, что «Бавария» сделает это.

В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

