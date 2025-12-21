В «Динамо» Мх рассказали, когда планируется назначение нового главного тренера

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о сроках появления в команде нового главного тренера. Ранее бело-голубых покинул возглавлявший клуб в первой части сезона специалист Хасанби Биджиев.

«Мы надеемся, что до конца года главный тренер появится. Мы спокойно работаем в этом направлении. Думаю, к концу года всё будет ясно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» ушло на паузу в Мир Российской Премьер-Лиге в зоне переходных матчей, на 13-м месте в турнирной таблице. В активе команды 15 очков в 18 встречах.