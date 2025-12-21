Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьёкереш — о матче с «Эвертоном»: хорошо, что взяли три очка, но нужно было забивать ещё

Дьёкереш — о матче с «Эвертоном»: хорошо, что взяли три очка, но нужно было забивать ещё
Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» (1:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Единственный гол в матче был забит шведским форвардом. Дьёкереш отметил, что это была трудная выездная игра, но команда смогла взять три очка.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 27'    

«Конечно, хорошо [что смогли выиграть]. Это была трудная победа на выезде, но мы взяли три очка, и было приятно забить гол. После перерыва мы были очень близки к тому, чтобы обеспечить себе три очка.

Это была сложная игра, но было бы хорошо, если бы мы забили ещё несколько голов, потому что тогда можно было бы лучше контролировать ход матча. Всегда приятно выигрывать футбольные матчи и возглавлять турнирную таблицу, но это не так уж много значит, потому что предстоит сыграть ещё много матчей», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт клуба.

После 17 туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками.

Материалы по теме
Дьёкереш реализовал 19 пенальти подряд с момента своего дебюта в «Спортинге» в 2023 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android