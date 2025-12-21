Дьёкереш — о матче с «Эвертоном»: хорошо, что взяли три очка, но нужно было забивать ещё

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» (1:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Единственный гол в матче был забит шведским форвардом. Дьёкереш отметил, что это была трудная выездная игра, но команда смогла взять три очка.

«Конечно, хорошо [что смогли выиграть]. Это была трудная победа на выезде, но мы взяли три очка, и было приятно забить гол. После перерыва мы были очень близки к тому, чтобы обеспечить себе три очка.

Это была сложная игра, но было бы хорошо, если бы мы забили ещё несколько голов, потому что тогда можно было бы лучше контролировать ход матча. Всегда приятно выигрывать футбольные матчи и возглавлять турнирную таблицу, но это не так уж много значит, потому что предстоит сыграть ещё много матчей», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт клуба.

После 17 туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками.