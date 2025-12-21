Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался о возможном трансфере Шумахова в Грецию

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном уходе из клуба защитника Идара Шумахова. Ранее сообщалось, что к футболисту, контракт которого истекает летом следующего года, проявляют интерес клубы из России и Греции.

«Нельзя говорить, что вероятность ухода Шумахова высока. Я ничего не видел насчёт интереса к нему от других клубов. Это кто-то пишет, но официальных предложений нет.

Что касается его контракта, мы будем разговаривать. Идар — один из лидеров нашей команды, важный для нас игрок», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.