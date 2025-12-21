Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался о возможном трансфере Шумахова в Грецию

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался о возможном трансфере Шумахова в Грецию
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном уходе из клуба защитника Идара Шумахова. Ранее сообщалось, что к футболисту, контракт которого истекает летом следующего года, проявляют интерес клубы из России и Греции.

«Нельзя говорить, что вероятность ухода Шумахова высока. Я ничего не видел насчёт интереса к нему от других клубов. Это кто-то пишет, но официальных предложений нет.

Что касается его контракта, мы будем разговаривать. Идар — один из лидеров нашей команды, важный для нас игрок», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Самая нелогичная отставка сезона в РПЛ. Что теперь будет с махачкалинским «Динамо»?
Самая нелогичная отставка сезона в РПЛ. Что теперь будет с махачкалинским «Динамо»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android