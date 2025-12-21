Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков опубликовал часть письма ФИФА об авторстве гола Германии в 2005 году

Кержаков опубликовал часть письма ФИФА об авторстве гола Германии в 2005 году
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в своём телеграм-канале опубликовал часть из ответа Международной федерации футбола (ФИФА) относительно авторства гола в ворота Германии (2:2) в 2005 году.

«По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025г. (в переводе на русский).

«Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит А. Кержакову.

В случае подобных запросов мы рекомендуем А. Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — написано в сообщении Кержакова.

Ранее стало известно о подтверждении ФИФА того, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если этот мяч будет переписан на Кержакова, то форвард Артём Дзюба перестанет быть рекордсменом национальной команды по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

Материалы по теме
В РФС пояснили, в каком случае ФИФА перепишет на Кержакова гол в матче с Германией

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android