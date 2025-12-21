Кержаков опубликовал часть письма ФИФА об авторстве гола Германии в 2005 году

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в своём телеграм-канале опубликовал часть из ответа Международной федерации футбола (ФИФА) относительно авторства гола в ворота Германии (2:2) в 2005 году.

«По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025г. (в переводе на русский).

«Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит А. Кержакову.

В случае подобных запросов мы рекомендуем А. Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — написано в сообщении Кержакова.

Ранее стало известно о подтверждении ФИФА того, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если этот мяч будет переписан на Кержакова, то форвард Артём Дзюба перестанет быть рекордсменом национальной команды по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

Материалы по теме В РФС пояснили, в каком случае ФИФА перепишет на Кержакова гол в матче с Германией

Лучший бомбардир в истории России: