«Я был потрясён». Артета оценил прогресс «Эвертона» и новый стадион команды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 17-го тура АПЛ отметил прогресс, достигнутый «Эвертоном» под руководством Дэвида Мойеса, а также выразил восхищение новым стадионом команды. Артета провёл шесть с половиной лет в «Эвертоне», играя под руководством Мойеса с 2005 по 2011 год.

«Да, это невероятно. Если бы мне пришлось выбирать место, вероятно, это было бы именно это. Пользуясь случаем, я также хочу поздравить всех в «Эвертоне» и всех людей, которые работали над созданием этого невероятного стадиона.

Я был потрясён — я не ожидал увидеть такое красивое место и такую ​​атмосферу, которую они создали, так что молодцы все!» — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 17 туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками. «Эвертон» расположился на 10-м месте, имея в своём активе 24 очка.