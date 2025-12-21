Тренер «Ахмата» Черчесов сыграл в воротах в турнире ветеранов австрийской Бундеслиги

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов принял участие в товарищеском турнире среди ветеранов австрийской Бундеслиги в качестве вратаря. Нарезкой удачных действий экс-голкипера сборных СССР и России поделилась пресс-служба чеченской команды.

«Станислав Саламович во время отпуска принял участие в международном новогоднем турнире футбольных ветеранов-чемпионов австрийской Бундеслиги, первенств мира и Европы. Наш главный тренер защищал ворота одной из команд, которая по итогам проводящегося ежегодно турнира стала чемпионом», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за австрийский «Тироль» с 1996 по 2002 год. Всего на его счету 182 матча в чемпионате Австрии.