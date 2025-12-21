Скидки
Глушаков объяснил, почему «Спартак» разочаровал его в 2025 году

Глушаков объяснил, почему «Спартак» разочаровал его в 2025 году
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, какая команда в Мир РПЛ разочаровала его в 2025 году.

«Я не буду предвзятым, мне «Спартак» небезразличен. «Спартак» всегда должен играть за высокие места в турнирной таблице и выигрывать чемпионство. И по составу, и по всему они довольно неплохо укомплектованы, но результата нет. Наверное, меня это разочаровывает больше. А так, затрудняюсь даже сказать, какие разочарования и какие команды ещё бы выделить, потому что больше душа лежит к «Спартаку», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место. По итогам минувшего сезона «Спартак» расположился на четвёртой строчке.

