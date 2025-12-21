Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В Испании раскрыли, что руководство «Реала» беспокоит больше всего в команде Алонсо

В Испании раскрыли, что руководство «Реала» беспокоит больше всего в команде Алонсо
Руководство мадридского «Реала» на текущий момент в наибольшей степени беспокоит физическое состояние команды Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

Подчёркивается, что в последние сезоны за функциональную готовность «сливочных» отвечал тренер по фитнесу Антонио Пинтус. Однако с минувшего лета итальянский специалист перешёл на должность менеджера по производительности в «Королевском клубе». При этом в пользу Хаби Алонсо говорит то обстоятельство, что «Реал» участвует в трёх соревнованиях.

После 18 матчей испанской Примеры мадридская команда набрала 42 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко, однако у каталонского клуба есть игра в запасе.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

