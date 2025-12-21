Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аревало перейдёт из «Монтевидео» в «Акрон», летом City Football Group заблокировал сделку

19-летний вингер Кевин Аревало из уругвайского «Монтевидео Сити» перейдёт в «Акрон». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию. Контракт футболиста будет рассчитан до конца сезона-2028/2029.

Сумма сделки составит около € 0,6 млн. Аревало самостоятельно выкупит свой контракт у клуба и перейдёт в «Акрон» де-юре в статусе свободного агента. Это будет сделано во избежание прямого трансфера футболиста в Россию.

Все детали перехода Аревало в «Акрон» были согласованы ещё минувшим летом, однако запрет на трансфер в клуб Мир Российской Премьер-Лиги был наложен владельцами «Манчестер Сити» и «Монтевидео Сити» City Football Group.

Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?
