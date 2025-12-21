«Отличное решение». Артета — об Эдегоре, который отдал право бить пенальти Дьёкерешу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 17-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0) прокомментировал игру полузащитника Мартина Эдегора и его решение отдать право бить пенальти нападающему «канониров» Виктору Дьёкерешу.

«Отличное решение. Это показывает самоотверженность капитана и его желание помочь игроку, находящемуся под давлением. Это также говорит о его доверии к партнёру. Он видит его на тренировках каждый день — Виктор потрясающий профессионал. Он забил, и мне очень нравится, когда игроки берут ответственность на себя и сами принимают решения. Это крайне позитивно.

[Эдегор] стал гораздо чаще играть вертикально. Мы находили свободные зоны и заметили, что он создаёт больше вертикальных атак. В тот момент, когда соперник начал прессинговать ещё активнее, мы могли решить исход матча раньше», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 17 туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками. «Эвертон» расположился на 10-м месте, имея в своём активе 24 очка.