Главная Футбол Новости

«Отличное решение». Артета — об Эдегоре, который отдал право бить пенальти Дьёкерешу

Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 17-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0) прокомментировал игру полузащитника Мартина Эдегора и его решение отдать право бить пенальти нападающему «канониров» Виктору Дьёкерешу.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 27'    

«Отличное решение. Это показывает самоотверженность капитана и его желание помочь игроку, находящемуся под давлением. Это также говорит о его доверии к партнёру. Он видит его на тренировках каждый день — Виктор потрясающий профессионал. Он забил, и мне очень нравится, когда игроки берут ответственность на себя и сами принимают решения. Это крайне позитивно.

[Эдегор] стал гораздо чаще играть вертикально. Мы находили свободные зоны и заметили, что он создаёт больше вертикальных атак. В тот момент, когда соперник начал прессинговать ещё активнее, мы могли решить исход матча раньше», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 17 туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками. «Эвертон» расположился на 10-м месте, имея в своём активе 24 очка.

«Я был потрясён». Артета оценил прогресс «Эвертона» и новый стадион команды
