Серхио Рамос обратился к Мбаппе после повторения им рекорда Роналду в «Реале»
Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на повторение форвардом Килианом Мбаппе рекорда португальца Криштиану Роналду по голам в составе «Королевского клуба» за календарный год. В матче 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0) француз забил свой 59-й гол за «сливочных» в 2025 году.
Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38' 2:0 Мбаппе – 86'
Удаления: нет / Маркан – 68'
«Поздравляю, брат. Я уже говорил это ранее… Номер 1», — написал Рамос в социальной сети, поделившись фотографией Мбаппе и отметив его аккаунт.
Криштиану Роналду забил 59 голов за «Реал» в 2013 году. Лидером по числу забитых мячей за один календарный год является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2012 году аргентинец отличился 91 раз.
