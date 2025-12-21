Серхио Рамос обратился к Мбаппе после повторения им рекорда Роналду в «Реале»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на повторение форвардом Килианом Мбаппе рекорда португальца Криштиану Роналду по голам в составе «Королевского клуба» за календарный год. В матче 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0) француз забил свой 59-й гол за «сливочных» в 2025 году.

«Поздравляю, брат. Я уже говорил это ранее… Номер 1», — написал Рамос в социальной сети, поделившись фотографией Мбаппе и отметив его аккаунт.

Криштиану Роналду забил 59 голов за «Реал» в 2013 году. Лидером по числу забитых мячей за один календарный год является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2012 году аргентинец отличился 91 раз.