Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос обратился к Мбаппе после повторения им рекорда Роналду в «Реале»

Серхио Рамос обратился к Мбаппе после повторения им рекорда Роналду в «Реале»
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на повторение форвардом Килианом Мбаппе рекорда португальца Криштиану Роналду по голам в составе «Королевского клуба» за календарный год. В матче 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0) француз забил свой 59-й гол за «сливочных» в 2025 году.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

«Поздравляю, брат. Я уже говорил это ранее… Номер 1», — написал Рамос в социальной сети, поделившись фотографией Мбаппе и отметив его аккаунт.

Криштиану Роналду забил 59 голов за «Реал» в 2013 году. Лидером по числу забитых мячей за один календарный год является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2012 году аргентинец отличился 91 раз.

Материалы по теме
Драма Мбаппе с рекордом по голам за год! Догнал Роналду, а обойти не дали судьи
Драма Мбаппе с рекордом по голам за год! Догнал Роналду, а обойти не дали судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android