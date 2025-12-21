В «Реале» обеспокоены атмосферой вокруг Винисиуса — AS

Мадридский «Реал» остаётся на стороне нападающего Винисиуса Жуниора после того, как его освистали болельщики во время матча с «Севильей» в 17-м туре Ла Лиги (2:0). Однако в стане «сливочных» обеспокоены атмосферой, сложившейся вокруг бразильца в последние месяцы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, между Винисиусом и президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом существует полноценный диалог. Руководство «Реала» ценит работу и настойчивость нападающего на поле. При этом сам 25-летний нападающий признаёт, что на текущем этапе сезона находится не в оптимальной форме.

На текущий момент Винисиус отправился в отпуск, что, как считают в клубе, способно положительно повлиять на него.

Материалы по теме Алонсо поддержал болельщиков, освиставших Винисиуса во время матча Ла Лиги

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: