Главная Футбол Новости

В «Реале» обеспокоены атмосферой вокруг Винисиуса — AS

В «Реале» обеспокоены атмосферой вокруг Винисиуса — AS
Комментарии

Мадридский «Реал» остаётся на стороне нападающего Винисиуса Жуниора после того, как его освистали болельщики во время матча с «Севильей» в 17-м туре Ла Лиги (2:0). Однако в стане «сливочных» обеспокоены атмосферой, сложившейся вокруг бразильца в последние месяцы. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

По информации источника, между Винисиусом и президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом существует полноценный диалог. Руководство «Реала» ценит работу и настойчивость нападающего на поле. При этом сам 25-летний нападающий признаёт, что на текущем этапе сезона находится не в оптимальной форме.

На текущий момент Винисиус отправился в отпуск, что, как считают в клубе, способно положительно повлиять на него.

