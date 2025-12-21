Скидки
Тренер «Тоттенхэма» Франк раскритиковал судейство в матче с «Ливерпулем»

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал судейство в матче 17-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). Тренер отметил, что гордится игроками и командой.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

«Во-первых, я очень горжусь игроками, горжусь командой. Игроки очень усердно работали над тем, как реагировать на неудачи, а сегодня их было немало.

Думаю, мы хорошо начали игру в первые 30 минут. Затем следует первый удар в виде красной карточки. Я уже видел подобные решения и всё равно считаю, что это неправильно. Команда держалась, отлично защищалась, продолжала бороться во втором тайме. Затем судья матча допустил ещё одну огромную ошибку на поле. Я думал, к счастью, у нас есть VAR, так что они выручат нас, когда это понадобится, — но они этого не сделали, и это была вторая ошибка.

Но мы остались в игре и продолжали бороться. Забили отличный гол, а затем получили красную карточку [для Кристиана Ромеро]. Но в целом после матча самое сильное чувство — это гордость», — приводит слова Франка Sky Sports.

После 17 туров «Тоттенхэм» расположился на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ с 22 очками.

