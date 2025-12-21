Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Футбол Новости

Тер Штеген может заменить Мартинеса в «Астон Вилле» — Mundo Deportivo

Тер Штеген может заменить Мартинеса в «Астон Вилле» — Mundo Deportivo
Комментарии

«Астон Вилла» запросила информацию о 33-летнем вратаре «Барселоны» Марке-Андре тер Штегене, чьё будущее в каталонском клубе является неопределённым, поскольку главный тренер Ханс-Дитер Флик рассматривает Жоана Гарсию в качестве основного голкипера команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в бирмингемском клубе немецкий футболист может заменить чемпиона мира Эмилиано Мартинеса, испытывающего проблемы со спиной, из-за чего он вынужден пропускать некоторые матчи. Кроме того, интерес к аргентинскому голкиперу продолжают проявлять клубы из Турции и Саудовской Аравии.

В первой части нынешнего сезона тер Штеген восстанавливался после травмы спины. После возвращения он сыграл один матч в Кубке Испании.

