Хави Симонс извинился за фол на ван Дейке и удаление в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Нидерландский полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс попросил прощения за фол на защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
«Ошибки случаются. Вирджил — мой капитан, я бы ни за что намеренно не причинил вред ему или кому бы то ни было. Обращаюсь к моим партнёрам по «Тоттенхэму», моему тренеру и к фанатам: я беру на себя ответственность, мне действительно жаль», — написал Симонс в социальной сети.
Симонс получил прямую красную карточку на 33-й минуте за грубый подкат под соотечественника ван Дейка. В составе мерсисайдского клуба голами отметились форварды Уго Экитике и Александер Исак. Единственный мяч «Тоттенхэма» в игре забил бразилец Ришарлисон.
- 21 декабря 2025
