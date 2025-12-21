Скидки
Хави Симонс извинился за фол на ван Дейке и удаление в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Нидерландский полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс попросил прощения за фол на защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

«Ошибки случаются. Вирджил — мой капитан, я бы ни за что намеренно не причинил вред ему или кому бы то ни было. Обращаюсь к моим партнёрам по «Тоттенхэму», моему тренеру и к фанатам: я беру на себя ответственность, мне действительно жаль», — написал Симонс в социальной сети.

Симонс получил прямую красную карточку на 33-й минуте за грубый подкат под соотечественника ван Дейка. В составе мерсисайдского клуба голами отметились форварды Уго Экитике и Александер Исак. Единственный мяч «Тоттенхэма» в игре забил бразилец Ришарлисон.

