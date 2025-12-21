Скидки
Главная Футбол Новости

Глушаков ответил на вопрос о сильнейшей команде РПЛ в 2025 году

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос о сильнейшей команде в Мир Российской Премьер-Лиге в 2025 году.

«Сильнейшая… наверное, стабильная. «Краснодар» больше. ЦСКА в этом году неплох был вначале, «Локомотив» неплох. Сложно сказать, какую-то команду выделить, потому что они как на волне, постоянно колебало их. Один «Краснодар», наверное, был более стабильный», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» стал чемпионом России. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «быки» набрали 40 очков и занимают первое место. ЦСКА с 36 очками располагается на четвёртой строчке, «Локомотив» с 37 очками — на третьей.

