Главная Футбол Новости

Виктор Гусев отметил несовершенство награды «Золотой мяч»

Виктор Гусев отметил несовершенство награды «Золотой мяч»
Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о недостатках награды лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Это премия обидная для защитников, особенно обидная для вратарей, отчасти обидная для полузащитников, потому что там правят нападающие. На них обращают больше внимания, они забивают мячи и поэтому чаще всего они получают эту премию.

Хорошо, что идёт отдельная премия для вратарей имени Льва Яшина в рамках этой церемонии. Вратарь — это совершенно особая категория. Очень сложно сравнить вратаря с нападающим — просто по амплуа. Для меня главный критерий — это победа сборной страны в финале чемпионата мира», — приводит слова Гусева ТАСС.

Последним защитником, выигравшим «Золотой мяч», был Фабио Каннаваро в 2006 году. Единственным вратарём, ставшим обладателем награды, является Лев Яшин (1963 год). Действующий обладатель «Золотого мяча» — Усман Дембеле.

