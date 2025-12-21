Гвардиола требует у «Манчестер Сити» продлить контракт с Йошко Гвардиолом — TEAMtalk

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола инициировал переговоры о продлении контракта с защитником «горожан» Йошко Гвардиолом. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на The Guardian.

23-летний хорват в этом сезоне в основном играет на позиции центрального защитника рядом с Рубеном Диашем. Источники сообщают, что клуб стремится сохранить Гвардиола в качестве ключевого игрока в долгосрочных планах и хочет, чтобы он подписал новый контракт в этом сезоне.

Хотя действующий контракт Гвардиола истекает в 2028 году, «Манчестер Сити» нацелен на его продление к лету, чтобы обеспечить стабильность игрока в команде. Новый контракт, вероятно, будет включать значительное повышение зарплаты. Гвардиол стал одним из самых часто используемых игроков Гвардиолы в текущем сезоне, что подчёркивает его значение для клуба.

Стоит отметить, что «Барселона» активно рассматривает возможность усиления своей линии защиты и в данный момент основным кандидатом на этот пост является именно Гвардиол.

В сезоне-2025/2026 хорват принял участие в 20 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и четыре результативные передачи.