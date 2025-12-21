Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
«Не Кержаков инициировал вопрос с голом». Журавель — о споре про бомбардира сборной России

Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о заочном споре между экс-форвардами сборной России Александром Кержаковым и Артёмом Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды. Ранее ФИФА признала, что именно Кержаков является автором гола в ворота Германии в 2005 году, который ранее был записан на Андрея Аршавина.

«Насчёт «как Кержаков дорожит рекордом», давайте вспомним, что не Кержаков инициировал вопрос с этим голом из 2005 года. А когда был матч, в котором его рекорд гарантированно бился, Керж выходил в центр поля для символического удара и жал всем руки.

Теперь, когда заварилась каша с тем голом, Кержаков просто подыгрывает информационному потоку. что абсолютно нормально. Как нормально и желание быть рекордсменом. В случае с Кержаковым это желание не сопровождалось ничем запретным или некрасивым, так что только респект и следим дальше за реакциями», — написал Журавель в телеграм-канале.

Дзюба побил рекорд Кержакова по голам за сборную России, забив свой 31-й мяч Гренаде (4:0) в товарищеском матче в марте 2025 года. Если РФС признает за Кержаковым авторство гола Германии в 2005 году, футболисты вновь сравняются по числу забитых мячей.

