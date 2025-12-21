«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу Сарвели

«Оренбург» ведёт переговоры с «Локомотивом» о трансфере нападающего Владислава Сарвели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

28-летний форвард является футболистом железнодорожников с лета 2023 года. За этот период Сарвели принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

