Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу Сарвели

«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу Сарвели
Комментарии

«Оренбург» ведёт переговоры с «Локомотивом» о трансфере нападающего Владислава Сарвели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

28-летний форвард является футболистом железнодорожников с лета 2023 года. За этот период Сарвели принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Эксклюзив
Футболисты Сарвели, Салтыков и Годяев покинут «Локомотив» зимой

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android