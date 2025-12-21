Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Ливерпуль» могут побороться за защитника из Серии А ценой € 35-40 млн — CO

«Барселона» и «Ливерпуль» могут побороться за защитника из Серии А ценой € 35-40 млн — CO
Комментарии

«Барселона», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за 20-летним правым защитником «Аталанты» Марко Палестрой, который в нынешнем сезоне играет за «Кальяри» на правах аренды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помимо указанных клубов, итальянский игрок также интересен «Баварии» и мадридскому «Атлетико». Подчёркивается, что на текущий момент трансферная стоимость Палестры оценивается в € 35-40 млн. Однако «Аталанта» не спешит с продажей защитника.

В нынешнем сезоне Палестра принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8,5 млн.

Материалы по теме
Телевидение «Реала» ответило главе «Барселоны», заявившему, что оно постоянно лжёт

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android