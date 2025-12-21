«Барселона» и «Ливерпуль» могут побороться за защитника из Серии А ценой € 35-40 млн — CO

«Барселона», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за 20-летним правым защитником «Аталанты» Марко Палестрой, который в нынешнем сезоне играет за «Кальяри» на правах аренды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помимо указанных клубов, итальянский игрок также интересен «Баварии» и мадридскому «Атлетико». Подчёркивается, что на текущий момент трансферная стоимость Палестры оценивается в € 35-40 млн. Однако «Аталанта» не спешит с продажей защитника.

В нынешнем сезоне Палестра принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8,5 млн.

