Армянский художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 футболистов «Манчестер Сити»

Армянский художник Эдуард Цоколакян одновременно нарисовал 12 портретов всех футболистов основного состава «Манчестер Сити» и главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Видео с процессом создания картин было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как все 12 портретов создаются синхронно. При работе автор использует одновременно 12 карандашей.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Под его управлением команда шесть раз становилась чемпионом Англии, четырежды побеждала в Кубке страны, трижды — в Суперкубке, четыре раза — в Кубке английской лиги, а также по разу в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира ФИФА.