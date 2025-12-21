«Рома» и «Милан» нацелились на защитника «Челси» — Milan News 24

Защитник Аксель Дисаси по-прежнему не входит в планы главного тренера «Челси» Энцо Марески, в связи с чем лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Milan News 24.

По информации источника, интерес к Дисаси проявляют «Рома», «Милан», «Ньюкасл» и «Вест Хэм Юнайтед». Указанные клубы уже направили запросы по поводу возможного перехода французского игрока, однако на текущий момент переговоры не продвинулись далеко. Лондонский клуб также готов рассмотреть вариант с арендой Дисаси.

На текущий момент футболист тренируется отдельно от команды. В нынешнем сезоне Дисаси ни разу не сыграл за основную команду «Челси». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 15 млн.

