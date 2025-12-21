«Милан» ведёт переговоры о трансфере защитника «Боруссии» Никласа Зюле — Скира

Итальянский «Милан» рассматривает возможность подписания центрального защитника дортмундской «Боруссии» Никласа Зюле. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в соцсети Х.

30-летний защитник вряд ли продлит свой контракт с клубом, который истекает следующим летом. На прошлой неделе представители Зюле провели встречу с руководством «Милана», чтобы обсудить возможный трансфер. Сообщается, что игрок добивается заключения контракта как минимум до 2028 года и рассматривает переход в Серию А.

Стоит отметить, что защитник провёл всего пять матчей за дортмундскую «Боруссию» во всех соревнованиях в этом сезоне. По данным Transfermarkt, стоимость Зюле составляет € 5 млн.