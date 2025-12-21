Goal: «Крузейро» готов предложить «Зениту» € 8 млн и защитника за переход Жерсона

Главный тренер «Крузейро» Тите одобрил кандидатуру полузащитника Жерсона, играющего за «Зенит». Клуб из Белу-Оризонти хочет включить в сделку по переходу 28-летнего футболиста защитника Джонатана Жезуса. Об этом сообщает бразильский Goal.com.

По информации источника, сине-бело-голубые желают выручить с продажи Жерсона € 25 млн. Столько же они заплатили за его трансфер минувшим летом. «Крузейро» не готов выплатить всю указанную сумму, но, помимо Жезуса, может предложить «Зениту» ещё около € 8 млн.

Жезус выступает за «Крузейро» с лета 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.

