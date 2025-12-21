«Челси» нацелился на полузащитника «Генка» Константиноса Карецаса — TEAMtalk

Полузащитник бельгийского «Генка» Константинос Карецас стал трансферной целью лондонского «Челси». Клуб готов переключить своё внимание на подписание одного из лучших молодых талантов в футболе и стремится опередить ряд европейских конкурентов в борьбе за приобретение греческого игрока в 2026 году. Об этом сообщает TEAMtalk.

Карецас, уроженец Генка, выбравший представлять Грецию, чувствует себя уверенно на позиции «десятки» или на фланге, но может играть на любой позиции в атаке. К игроку проявляют интерес многие клубы, в том числе «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ».

Стоит отметить, что Кевин Де Брёйне и Тибо Куртуа были привлечены на «Стэмфорд Бридж» в юном возрасте как раз из «Генка» и теперь «Челси» снова присматривается к игроку из бельгийского клуба.