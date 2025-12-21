Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник — Mozzart Sport

Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник — Mozzart Sport
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович близок к назначению в сербский клуб «Црвена Звезда». Как сообщает издание Mozzart Sport, официальное объявление о назначении специалиста ожидается в понедельник, 22 декабря.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.

«Црвена Звезда» была первым клубом в тренерской карьере экс-полузащитника «Интера». Специалист работал в команде с декабря 2019 по август 2022 года. За это время клуб трижды стал чемпионом Сербии и два раза завоевал Кубок страны.

Материалы по теме
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Эксклюзив
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android