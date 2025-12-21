В Бразилии раскрыли, сколько «Зенит» предлагал за переход 21-летнего защитника «Крузейро»

Недавно «Крузейро» отклонил два предложения «Зенита» о продаже 21-летнего центрального защитника Джонатана Жезуса. Об этом сообщает бразильский Goal.com.

По информации источника, первый раз санкт-петербургский клуб был готов заплатить € 9 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 1 млн в виде бонусов. Второе предложение сине-бело-голубых составляло € 10 млн фиксированной суммы и € 1 млн в качестве бонусов.

Ранее СМИ сообщали, что «Крузейро» готов включить Жезуса в сделку по переходу полузащитника «Зенита» Жерсона.

Жезус выступает в составе команды из Белу-Оризонти с лета 2024 года. За этот период защитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

