«10 лет спустя». «Барселона» выложила архивное фото Месси, Неймара и Суареса с трофеем КЧМ

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала архивное совместное фото экс-форвардов команды Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса с трофеем за победу в клубном чемпионате мира ФИФА — 2015. Сине-гранатовые с аргентинцем, бразильцем и уругвайцем в составе выиграли трофей 20 декабря 2015 года, одолев в финальном матче «Ривер Плейт» (3:0).

Клубный чемпионат мира - 2015 . Финал
20 декабря 2015, воскресенье. 13:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Месси – 36'     0:2 Суарес – 49'     0:3 Суарес – 68'    

«Такое приятное воспоминание 10 лет спустя», — подписала фотографию пресс-служба «Барселоны» в соцсети X.

Фото: ФК «Барселона» в соцсети X

Дубль в том матче оформил Суарес, ещё один гол на счету Месси. Неймар, в свою очередь, оформил по одной голевой передаче на каждого из партнёров по атаке. Десять лет спустя Неймар выступает в Бразилии за «Сантос», а Месси и Суарес защищают цвета клуба «Интер Майами» из МЛС.

