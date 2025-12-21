Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Представитель защитника «Униона» Лейте отреагировал на новость об интересе ЦСКА

Представитель защитника «Униона» Лейте отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Комментарии

Антонио Араухо, представитель защитника берлинского «Униона» Диогу Лейте, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к 26-летнему футболисту.

«Слышали об интересе со стороны ЦСКА, но не более. Мы общались с футболистом и его отцом. Диогу не намерен продолжать карьеру в России», — приводит слова Араухо Sport24.

Лейте играет за «Унион» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

