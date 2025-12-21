Представитель защитника «Униона» Лейте отреагировал на новость об интересе ЦСКА

Антонио Араухо, представитель защитника берлинского «Униона» Диогу Лейте, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к 26-летнему футболисту.

«Слышали об интересе со стороны ЦСКА, но не более. Мы общались с футболистом и его отцом. Диогу не намерен продолжать карьеру в России», — приводит слова Араухо Sport24.

Лейте играет за «Унион» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

