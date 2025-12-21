«Барселона» сделала заявление о травме Кристенсена. Игрок может пропустить четыре месяца

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что защитник Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена во время неудачного движения на тренировке, прошедшей в субботу, 20 декабря.

«По результатам проведённых обследований был выбран консервативный подход к лечению. Примерное время восстановления будет зависеть от прогресса игрока», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

По информации Mundo Deportivo, 29-летний футболист может пропустить около четырёх месяцев из-за указанной травмы.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

