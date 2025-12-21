Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила о создании Лиги наций — нового регулярного турнира для национальных команд. Официальное заявление было сделано 21 декабря 2025 года в Куала-Лумпуре.

Соревнование будет проводиться в международные окна ФИФА и направлено на повышение качества матчей, обеспечение предсказуемого календаря и снижение логистических и финансовых издержек. Формат, сроки и регламент турнира находятся в стадии проработки, точная дата старта пока не определена.

Генеральный секретарь AFC Датук Сери Виндзор Джон отметил, что Лига наций является продолжением стратегических усилий по обеспечению устойчивого развития для 47 ассоциаций-членов. Инициатива была одобрена после всестороннего анализа и консультаций с региональными федерациями. Соревнование будет проходить в рамках существующих международных окон ФИФА, без изменений в глобальном футбольном календаре.

По словам генерального секретаря, новая платформа позволит сборным проводить матчи высокого качества с равными соперниками и повысит эффективность подготовки к основным турнирам, таким как Кубок Азии и отборочные циклы чемпионатов мира. Инициатива также поддержана коммерческими партнёрами AFC, которые ожидают повышения зрительского интереса и привлекательности национальных сборных как медиапродукта. AFC подчёркивает, что новая лига соответствует долгосрочной концепции развития азиатского футбола, направленной на повышение конкурентного баланса и доступности качественных соревнований для всех регионов.