Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций

Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций
Комментарии

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила о создании Лиги наций — нового регулярного турнира для национальных команд. Официальное заявление было сделано 21 декабря 2025 года в Куала-Лумпуре.

Соревнование будет проводиться в международные окна ФИФА и направлено на повышение качества матчей, обеспечение предсказуемого календаря и снижение логистических и финансовых издержек. Формат, сроки и регламент турнира находятся в стадии проработки, точная дата старта пока не определена.

Генеральный секретарь AFC Датук Сери Виндзор Джон отметил, что Лига наций является продолжением стратегических усилий по обеспечению устойчивого развития для 47 ассоциаций-членов. Инициатива была одобрена после всестороннего анализа и консультаций с региональными федерациями. Соревнование будет проходить в рамках существующих международных окон ФИФА, без изменений в глобальном футбольном календаре.

По словам генерального секретаря, новая платформа позволит сборным проводить матчи высокого качества с равными соперниками и повысит эффективность подготовки к основным турнирам, таким как Кубок Азии и отборочные циклы чемпионатов мира. Инициатива также поддержана коммерческими партнёрами AFC, которые ожидают повышения зрительского интереса и привлекательности национальных сборных как медиапродукта. AFC подчёркивает, что новая лига соответствует долгосрочной концепции развития азиатского футбола, направленной на повышение конкурентного баланса и доступности качественных соревнований для всех регионов.

Материалы по теме
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Виссел Кобе» в матче Лиги чемпионов АФК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android