Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер из Ашингтона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. Отставание от лидирующего «Арсенала» при игре в запасе составляет шесть очков. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками в 16 встречах занимает седьмое место в чемпионате.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Астон Вилла» вмешается в спор «Арсенала» и «Сити». «Манчестер Юнайтед» не помеха
