Глушаков поделился мнением, какой специалист должен тренировать «Спартак»

Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, кто должен тренировать красно-белых: российский специалист или зарубежный.

«На данный момент я уже думаю, да, российский тренер, российский специалист. Какой-нибудь один из ветеранов, спартаковец, настоящий спартаковец, который может создать команду, коллектив, который будет прививать спартаковский дух и объединит болельщиков и команду.

Потому что разницы уже нет, какие специалисты приезжают, легионеры. Ладно были бы какие-то топ-легионеры и ещё кто-то, можно было бы потягаться, а когда приезжают тренеры, которые, да, выиграли что-то не в топовых чемпионатах… ну смысл? Давайте дадим российскому специалисту какой-то карт-бланш, и пусть попробует свои силы, а потом уже будем говорить: «Ну вот, попробовали русского специалиста, ничего не получилось». А так вроде и русским не дают, ну и приезжают… шило на мыло меняют, как говорится», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

Последним российским тренером «Спартака» был Олег Кононов, возглавлявший команду с 2018 по 2019 год.

