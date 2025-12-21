Скидки
Гришин: у ЦСКА будут проблемы в обороне, если Дивеев уйдёт в «Зенит»

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе защитника армейцев Игоря Дивеева в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что россиянин может быть обменян с доплатой на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«И одному, и другому клубу выгоден переход Гонду и Дивеева, потому что у ЦСКА нет нападающего, а «Зениту» нужен игрок с российским паспортом. Дивеев — игрок сборной, с паспортом, а Лусиано — хороший нападающий. Но последний год он не играл и не забивал. Впишется ли Гонду в ЦСКА и будет забивать? Вопрос. С точки зрения денег ЦСКА выигрывает, если «Зенит» доплачивает за Гонду. Единственное — как армейцы будут справляться без защитника?

Или они на полученные деньги купят замену Дивееву. Мы же видим, что купили Виктора, представляли его как хорошего защитника, а он в ЦСКА не вписался и просидел на лавке первую часть чемпионата. Если уйдёт Дивеев, то у ЦСКА будут проблемы в обороне. Если армейцы будут много пропускать, то и забивать надо будет много. А мы видим, что 70% голов в ЦСКА забивали со стандартов, и забивал Дивеев (смеётся)», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

