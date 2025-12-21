Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков назвал фамилии тренеров, которые могли бы возглавить «Спартак»

Глушаков назвал фамилии тренеров, которые могли бы возглавить «Спартак»
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением, кто из российских специалистов мог бы возглавить красно-белых.

«Да я давно говорил, что можно и [Андрея] Тихонова попробовать, и [Дмитрия] Аленичева обратно вернуть. Думаю, хуже точно не было бы, только в плюс было бы, наверное. Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

На текущий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов. Аленичев возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год. После завершения первой части сезона Мир РПЛ московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

Материалы по теме
Глушаков поделился мнением, какой специалист должен тренировать «Спартак»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android