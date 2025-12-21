Глушаков назвал фамилии тренеров, которые могли бы возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением, кто из российских специалистов мог бы возглавить красно-белых.

«Да я давно говорил, что можно и [Андрея] Тихонова попробовать, и [Дмитрия] Аленичева обратно вернуть. Думаю, хуже точно не было бы, только в плюс было бы, наверное. Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

На текущий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов. Аленичев возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год. После завершения первой части сезона Мир РПЛ московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

