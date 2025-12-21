Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший генеральный секретарь ФИФА признан виновным в коррупции — Джейкобс

Бывший генеральный секретарь ФИФА признан виновным в коррупции — Джейкобс
Комментарии

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке признан виновным по обвинению в коррупции. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

По данным источника, Верховный суд Швейцарии установил, что Жером Вальке и греческий бизнесмен Динос Дерис нарушали закон при заключении договоров на телетрансляции чемпионатов мира.

Сообщается, для того чтобы скрыть коррупционную подоплёку трёх платежей, бывший генеральный секретарь ФИФА отразил их в балансах 2013 и 2014 годов принадлежащей ему компании как долгосрочные кредиты. Функционер занимал свой пост с 2007-го по 2015-й.

Материалы по теме
Приз Дембеле — худшее, что могла сделать ФИФА
Приз Дембеле — худшее, что могла сделать ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android