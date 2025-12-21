Бывший генеральный секретарь ФИФА признан виновным в коррупции — Джейкобс

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке признан виновным по обвинению в коррупции. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

По данным источника, Верховный суд Швейцарии установил, что Жером Вальке и греческий бизнесмен Динос Дерис нарушали закон при заключении договоров на телетрансляции чемпионатов мира.

Сообщается, для того чтобы скрыть коррупционную подоплёку трёх платежей, бывший генеральный секретарь ФИФА отразил их в балансах 2013 и 2014 годов принадлежащей ему компании как долгосрочные кредиты. Функционер занимал свой пост с 2007-го по 2015-й.