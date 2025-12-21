Осимхен призывает Лукмана рассмотреть переход в «Галатасарай» — Dailysports

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен посоветовал своему соотечественнику, форварду «Аталанты» Адемоле Лукману рассмотреть возможность перехода в турецкий клуб в преддверии январского трансферного окна. Об этом сообщает Dailysports со ссылкой на турецкое издание A Spor.

Лукман рассматривает вариант ухода из итальянского клуба после неудачного летнего трансферного периода, «Галатасарай» является фаворитом в борьбе за его подписание. По информации источника, Осимхен поддержал возможный переход.

В текущем сезоне нападающий турецкого клуба забил 12 голов в 16 матчах. На счету Лукмана, в свою очередь, два гола и одна результативная передача в пяти играх за «Аталанту».