Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осимхен призывает Лукмана рассмотреть переход в «Галатасарай» — Dailysports

Осимхен призывает Лукмана рассмотреть переход в «Галатасарай» — Dailysports
Комментарии

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен посоветовал своему соотечественнику, форварду «Аталанты» Адемоле Лукману рассмотреть возможность перехода в турецкий клуб в преддверии январского трансферного окна. Об этом сообщает Dailysports со ссылкой на турецкое издание A Spor.

Лукман рассматривает вариант ухода из итальянского клуба после неудачного летнего трансферного периода, «Галатасарай» является фаворитом в борьбе за его подписание. По информации источника, Осимхен поддержал возможный переход.

В текущем сезоне нападающий турецкого клуба забил 12 голов в 16 матчах. На счету Лукмана, в свою очередь, два гола и одна результативная передача в пяти играх за «Аталанту».

Материалы по теме
«Галатасарай» без Осимхена дома проиграл «Юниону» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android